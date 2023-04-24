Критиковавший власти Такер Карлсон покинул телеканал Fox News

«Последняя программа мистера Карлсона состоялась в пятницу, 21 апреля», — говорится в заявлении Fox News.
Причины ухода Карлсона не уточняются. Неизвестно также, кто стал инициатором прекращения сотрудничества.
Карлсон, принадлежащий к правому крылу Республиканской партии США, известен своей критикой действий американского правительства. Так, в апреле 2022 года он усомнился в необходимости выделять Киеву очередной пакет финансовой помощи, предложив сначала провести аудит финансов президента Украины Владимира Зеленского. В ноябре того же года Карлсон обвинил власти США в затягивании конфликта на Украине. В конце марта 2023 года ведущий назвал решение большого жюри в Нью-Йорке предъявить обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу «политической чисткой».