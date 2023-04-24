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19:39 (мск), источник: ТАСС

Критиковавший власти Такер Карлсон покинул телеканал Fox News

ТАСС, 24 апреля — Телеведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший действия властей США, прекратил сотрудничество с каналом Fox News. Об этом телеканал сообщил в понедельник в пресс-релизе.

Источник: AP 2022

«Последняя программа мистера Карлсона состоялась в пятницу, 21 апреля», — говорится в заявлении Fox News.

Причины ухода Карлсона не уточняются. Неизвестно также, кто стал инициатором прекращения сотрудничества.

Карлсон, принадлежащий к правому крылу Республиканской партии США, известен своей критикой действий американского правительства. Так, в апреле 2022 года он усомнился в необходимости выделять Киеву очередной пакет финансовой помощи, предложив сначала провести аудит финансов президента Украины Владимира Зеленского. В ноябре того же года Карлсон обвинил власти США в затягивании конфликта на Украине. В конце марта 2023 года ведущий назвал решение большого жюри в Нью-Йорке предъявить обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу «политической чисткой».

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