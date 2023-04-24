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19:47 (мск), источник: РБК

Песков назвал доносы отвратительной практикой

Распространившаяся в России практика доносов, в том числе на артистов — отвратительное явление, заявил в кулуарах марафона «Знание. Первые» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

«Что касается доносов, то это как было всегда отвратительным, так есть, и, я надеюсь, так будет», — сказал он журналистам в ответ на просьбу рассказать о своем отношении к подобным жалобам, в том числе на актера Данилу Козловского.

Донос на Козловского написал Виталий Бородин, который возглавляет «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». Он попросил МВД проверить артиста на экстремизм, а Генпрокуратуру — на дискредитацию армии, передавал ТАСС. Козловский после этого подал к Бородину, его организации и агентству иск о защите чести и достоинства. Заявление оставили без движения, так как к нему не приложили необходимых документов, сообщили в суде.

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