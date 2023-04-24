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21:33 (мск), источник: Ведомости

Почти 70% французов выразили сожаление в связи с переизбранием Макрона

Большинство (69%) французов выразили сожаление в связи с тем, что Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции в прошлом году и остался в должности на второй срок, следует из результатов опроса, проведенного по заказу BFM TV.

Источник: AP 2022

Большая часть респондентов считает, что переизбрание Макрона стало плохим событием для Франции, в прошлом году такую точку зрения выражали 55% опрошенных. 30% назвали его победу позитивным событием.

В ответ на вопрос о том, какие слова ассоциируются с деятельностью Макрона, респонденты чаще всего называли несогласие (44%), злобу (39%) и враждебность (26%). Опрос проходил 22—24 апреля среди 1002 человек старше 18 лет.

Второй тур президентских выборов во Франции состоялся в апреле 2022 г., тогда Макрон набрал 58,5% голосов, а кандидат от оппозиции Марин Ле Пен — 41,5%.

22 апреля французский профсоюз CGT Energie, в который входят работники энергетической сферы, пообещал проводить акции протеста в течение 100 дней, в ходе которых может быть отключена подача электроэнергии для нужд крупных международных мероприятий, таких как Каннский кинофестиваль.

Массовые протесты во Франции начались после того, как жители узнали о намерении властей повысить пенсионный возраст, стычки между демонстрантами и полицией продолжаются до сих пор. В середине марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, повышающего пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет. Это произошло без финального голосования в нижней палате парламента. Из-за риска не набрать необходимого количества голосов в нижней палате парламента Макрон одобрил использование премьер-министром ст. 49.3 конституции, позволяющей принимать закон без одобрения парламента.

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