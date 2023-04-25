Где пожарить шашлык в этом году: места в Москве и Петербурге И какой штраф грозит за разведение огня в неположенном месте
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
10:08 (мск), источник: Ведомости

МИД: Россия может отступить от моратория на размещение ракет

Москва может отступить от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности из-за действий Вашингтона. Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков в интервью ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По словам Ермакова, придерживаться моратория Россия будет в зависимости от появления ракетного оружия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и его «скоростных характеристик».

«[Это] далеко не единственный критерий, по которому мы будем оценивать такие развертывания. Не менее важна дальность ракетных систем», — отметил руководитель департамента. Уже сейчас можно говорить о том, что «дестабилизирующие военные программы США и их союзников» делают такой мораторий «все более хрупким», подчеркнул Ермаков.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) летом 2019 г. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание.

Поводом к такому решению в США назвали нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла.

21 апреля этого года посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков в статье для журнала «Международная жизнь» заявил, что после прекращения действия ДРСМД Пентагон начал разрабатывать такие ракеты и намерен размещать их, в частности, «вблизи наших границ».

В конце февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). 28 февраля президент подписал соответствующий закон.

Тогда Песков отмечал, что Россия не покидает договор о сокращении вооружений, а речь идет лишь о приостановке. По его словам, цель России — убедиться в соблюдении ядерного паритета с учетом арсеналов Франции и Великобритании, которые не входят в периметр соглашения.

Помимо этого в Минобороны и МИД России заявили, что, несмотря на приостановку участия в СНВ-III, Россия продолжит соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов. Заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин рассказал, что РФ не прекратит процесс обмена уведомлениями в рамках договора.

Справка
Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, единственном в настоящее время действующем договоре об ограничении вооружений между Россией и США.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Минфин хочет обложить НДФЛ блогеров на YouTube и в Instagram
Как будут платить налоги работающие за границей фрилансеры
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта