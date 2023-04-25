МИД: Россия может отступить от моратория на размещение ракет

По словам Ермакова, придерживаться моратория Россия будет в зависимости от появления ракетного оружия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и его «скоростных характеристик».
«[Это] далеко не единственный критерий, по которому мы будем оценивать такие развертывания. Не менее важна дальность ракетных систем», — отметил руководитель департамента. Уже сейчас можно говорить о том, что «дестабилизирующие военные программы США и их союзников» делают такой мораторий «все более хрупким», подчеркнул Ермаков.
США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) летом 2019 г. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание.
Поводом к такому решению в США назвали нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла.
21 апреля этого года посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков в статье для журнала «Международная жизнь» заявил, что после прекращения действия ДРСМД Пентагон начал разрабатывать такие ракеты и намерен размещать их, в частности, «вблизи наших границ».
В конце февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). 28 февраля президент подписал соответствующий закон.
Тогда Песков отмечал, что Россия не покидает договор о сокращении вооружений, а речь идет лишь о приостановке. По его словам, цель России — убедиться в соблюдении ядерного паритета с учетом арсеналов Франции и Великобритании, которые не входят в периметр соглашения.
Помимо этого в Минобороны и МИД России заявили, что, несмотря на приостановку участия в СНВ-III, Россия продолжит соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов. Заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин рассказал, что РФ не прекратит процесс обмена уведомлениями в рамках договора.