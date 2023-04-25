Медведев: «тихий раздел» Украины лучше ее членства в НАТО

«Забрать себе западные регионы Украины Польша, да, скажем прямо, и Венгрия с Румынией, мечтают уже не первый десяток лет», — рассказал Медведев на марафоне «Знание» (цитата по ТАСС).
По оценкам зампреда, Польша и другие страны стремятся реализовать эти замыслы как можно скорее, пока еще «не закрылось окно возможностей». При этом многие украинцы не хотят возвращаться в Польшу из-за «памяти о том, как с ними в этой стране обращались», считает он.
На марафоне Медведев также назвал современный мир «больным» и заявил, что он находится на пороге мировой войны, которой еще можно избежать.
Зампред Совбеза отметил, что империи никогда не распадаются без последующих войн, а после распада Советского Союза войны удавалось избежать почти 30 лет.
Днем ранее, 24 апреля, Медведев также заявил, что Польша хочет «поглотить» часть Украины, взяв у России «геополитический реванш», — он заверил, что в перспективе такие планы могут представлять выгоду для России и угрозу для Европы.
Медведев отметил, что «это только начало», и добавил, что Польша привыкла «жить на широкую ногу исключительно за счет других». Политик ожидает, что только тогда европейские власти «спохватятся» и обратятся за помощью к России.
Российские власти со ссылкой на данные спецслужб неоднократно предупреждали о планах Польши захватить часть Украины.
В частности, в ноябре 2022 г. директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин утверждал, что Польша готовится к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины. Ранее в Варшаве подобные утверждения отрицали.
В мае 2022 г. президент Польши Анджей Дуда заверил, что в будущем границ между Польшей и Украиной не будет. Аналогичное заявление в начале апреля 2023 г. сделал президент Украины Владимир Зеленский. «В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических», — сказал он.