17:23 (мск), источник: © РИА Новости
Швеция вышлет пятерых российских дипломатов
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Швеция высылает пятерых российских дипломатов, заявил глава МИД королевства Тобиас Билльстрем телеканалу SVT.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Швеция сегодня вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства предлагается покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. <…> Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом», — сказал министр.
В сообщении SVT говорится, что Татаринцев отказался от комментариев шведскому телевидению.
В МИД России заявили, что Москва ответит на высылку дипломатов из королевства.
В середине апреля соседняя Норвегия также объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельд заявила, что это решение приняли с целью сократить «нежелательную разведывательную деятельность». МИД Норвегии объявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.