Лось, пробравшийся в кинотеатр, попал на видео Он решил полакомиться попкорном
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
17:23 (мск), источник: © РИА Новости

Швеция вышлет пятерых российских дипломатов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Швеция высылает пятерых российских дипломатов, заявил глава МИД королевства Тобиас Билльстрем телеканалу SVT.

Источник: AP 2022

«Швеция сегодня вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства предлагается покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. <…> Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом», — сказал министр.

В сообщении SVT говорится, что Татаринцев отказался от комментариев шведскому телевидению.

В МИД России заявили, что Москва ответит на высылку дипломатов из королевства.

В середине апреля соседняя Норвегия также объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельд заявила, что это решение приняли с целью сократить «нежелательную разведывательную деятельность». МИД Норвегии объявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шутки кончились. США предупредили Зеленского
Украине разрешили бить вглубь России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкции