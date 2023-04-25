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16:33 (мск), источник: Ura.ru

Военный эксперт назвал задачи новых российских танков «Армата» в зоне СВО

Новейшие российские танки «Армата» (производство «Уралвагонзавода», г. Нижний Тагил) выйдут на борьбу с техникой НАТО — немецкими боевыми машинами Leopard 2A6 и британскими Challenger. Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Если говорить о сопротивлении с НАТО в целом, то, это, конечно, да [наш припасенный козырь]. Что касается применения “Арматы” на территории Украины сейчас, то цели для нее особой нет, за исключением десятков новейших западных танков Leopard 2A6 и Challenger. “Армата” превосходит по техническим характеристикам оба образца новейших западных танков. Нужно будет проверить ее в боевых действиях. То есть “Арматы” отправляются для отработки действий наших войск с особым технологическим противником типа НАТО», — объяснил Константин Сивков.

По словам действительного академика, новые российские танки будут использоваться в сочетании с Т-90М. «В основном у нас идут танки Т-90М. Назначение “Арматы” — комбинированные действия. То есть выступает типа командного танка. Имеющиеся в достаточном количестве на поле поля Т-90М в сочетании с “Арматой” будут образовывать группы», — добавил Сивков.

По данным источника РИА Новости, российская армия приступила к применению в зоне СВО новых танков «Армата». В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали. «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения.

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