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17:33 (мск), источник: Ведомости

Медведев отреагировал на решение Байдена баллотироваться на второй срок

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ранее объявившего о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок, «отчаянным дедом». Пост с таким комментарием политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Байден таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий.

Дмитрий Медведев
зампред Совета безопасности РФ

25 апреля Байден объявил о своем участии в выборах президента США в 2024 г. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном на его странице в Twitter.

В видео президент пообещал «защищать демократию» и противостоять «MAGA-экстремистам» (имеется в виду аббревиатура политического лозунга экс-президента Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой»). В ролике в этот момент показываются кадры штурма Капитолия в январе 2021 г. и демонстрации против запретов на аборты. О готовности участвовать в предвыборной гонке в команде Байдена объявила также и действующий вице-президент США Камала Харрис.

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Ранее о своем участии в выборах президента США объявили лишь двое демократов: юрист, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди, а также коуч и писательница Марианна Уильямсон.

Трамп, проигравший выборы Байдену в 2022 г., объявил о своем участии в кампании 2024 г. еще в ноябре прошлого года. Он находился на посту с 2017-го по январь 2021 г.

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