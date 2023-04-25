Медведев отреагировал на решение Байдена баллотироваться на второй срок

25 апреля Байден объявил о своем участии в выборах президента США в 2024 г. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном на его странице в Twitter.
В видео президент пообещал «защищать демократию» и противостоять «MAGA-экстремистам» (имеется в виду аббревиатура политического лозунга экс-президента Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой»). В ролике в этот момент показываются кадры штурма Капитолия в январе 2021 г. и демонстрации против запретов на аборты. О готовности участвовать в предвыборной гонке в команде Байдена объявила также и действующий вице-президент США Камала Харрис.
Ранее о своем участии в выборах президента США объявили лишь двое демократов: юрист, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди, а также коуч и писательница Марианна Уильямсон.
Трамп, проигравший выборы Байдену в 2022 г., объявил о своем участии в кампании 2024 г. еще в ноябре прошлого года. Он находился на посту с 2017-го по январь 2021 г.