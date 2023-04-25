ЮАР рассмотрит вопрос о выходе из Международного уголовного суда

В первой половине апреля о решении партии о выходе из МУС сообщил РИА Новости заместитель министра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела. Во вторник глава ЮАР сообщил, что это решение было подтверждено на заседании национального исполнительного комитета партии в выходные. На брифинге с журналистами он сослался на позицию правозащитников, отражающую то, что многие люди считают «несправедливым обращением».
«Наше мнение таково, что мы хотели бы должным образом обсудить проблемы с несправедливым обращением, но тем временем правящая партия снова решила отказаться от участия в (МУС) и поэтому этот вопрос вскоре будет рассмотрен», — приводит слова президента местное издание Daily Dispatch.
В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
МУС вменяет российской стороне, в том числе якобы «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что МУС — ограниченная по составу, сторонняя для ООН структура, в которой не участвуют многие государства.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Захарова также отмечала, что высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями Международного уголовного суда, а Россия никогда не являлась участницей МУС и не будет с ним сотрудничать, его действия в отношении РФ являются «юридически ничтожными».
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости заявлял, что решения МУС, такие как выдача ордера на арест Путина, создают колоссальный негативный потенциал. Он также предупредил власти ФРГ, поддержавшие действия этой инстанции, что решение их реализовать будет равносильно объявлению войны.
По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, Москва считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными. Как заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, решение МУС странное и ярко подтверждает, что у Запада не осталось никаких других способов запугать страну.