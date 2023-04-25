Пригожин заявил, что не входит в ближайшее окружение Путина

Пригожин утверждает, что не имеет отношения к Кремлю, а слухи о его знакомстве с Путиным «очень, очень преувеличены».
«Конечно, я общался с ним, но слухи о нашем знакомстве — это всего лишь слухи», — рассказал основатель ЧВК «Вагнер».
Он подчеркнул, что президент РФ мог бывать в его ресторанах в Санкт-Петербурге во времена, когда Путин занимал должность заместителя мэра.
Пригожин добавил, что тогда у него не было интереса в разговорах с Путиным. Основатель «Вагнера» отметил, что познакомился с президентом РФ только после его вступления в должность и подчеркнул, что у него нет возможности навещать или звонить Путину, когда ему захочется.
Ранее Пригожин заявил, что бойцы его ЧВК больше не будут брать в плен военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отметил Пригожин, закон гуманизма начинается со взятия человека в плен.