Лавров: Запад спекулирует на теме Украины и отвлекает внимание от Ближнего Востока

«Американцы и европейцы грубо спекулируют на украинской теме, пытаясь шантажом и угрозами затянуть на свою сторону развивающиеся страны и тем самым отвлечь их внимание от проблем Ближнего Востока и других регионов Глобального Юга», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, кризисы становятся «жертвой двойных стандартов и колониальных инстинктов Запада, который одержим эгоистичными интересами диктовать всему миру свои требования, игнорируя культуру и традиции других народов».
24 апреля Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в качестве председателя в заседаниях Совета безопасности ООН, которые проходят 25 и 26 апреля. В тот же день министр высказался за расширение состава Совета Безопасности ООН, так как «Запад в нем представлен слишком уж сильно».
Лавров также рассказал, что прошедшее 25 апреля заседание по ситуации на Ближнем Востоке, которое покинула делегация Израиля, не носило антиизраильский характер. «Это заседание проводилось на основе пункта повестки дня Совета Безопасности, который на этой повестке дня стоит десятилетия, и палестинский вопрос — это самый застарелый конфликт, не решаемый вообще никак и никем», — отметил министр.
В рамках мероприятия один из журналистов спросил Лаврова, ответила ли Россия на письмо генсека ООН на имя президента РФ Владимира Путина о расширении и продлении зерновой сделки. «Что касается письма, которое вчера генеральный секретарь передал на имя президента Путина, я надеюсь, что оно не утекло, потому что это ведь личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны-члена ООН… Это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами», — ответил Лавров.