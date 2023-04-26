Администрация президента ЮАР опровергла планы по выходу страны из МУС

«Администрация президента хотела бы уточнить, что ЮАР остается подписантом Римского статута. Это уточнение последовало после ошибочного комментария на пресс-конференции АНК», — приводит Agence France-Presse (AFP) заявление администрации.
Ранее во вторник президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что правящая партия АНК приняла решение о выходе страны из МУС на том основании, что международная структура проявляет пристрастность в некоторых ситуациях.
В руководстве АНК ТАСС заявили, что решение о выходе ЮАР из Римского статута, на основе которого создан МУС, было принято на заседании Национального исполнительного комитета (НИК) АНК, завершившегося 24 апреля. Как сообщил ТАСС председатель парламентского комитета по международным отношениям и сотрудничеству Супра Махумапело, депутаты планируют провести голосование по этому вопросу до июня.
ЮАР в качестве председателя занимается сейчас подготовкой саммита БРИКС, который пройдет в очном формате в Дурбане в августе. Приглашения направлены всем лидерам стран объединения. 24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение о поездке Владимира Путина на встречу пока не принималось.