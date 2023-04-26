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05:38 (мск), источник: © РИА Новости

В Белом доме ответили на претензии к возрасту Байдена

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Претензии к возрасту президента США Джо Байдена высказывались и в период кампании 2020 года, но он исполняет задачи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Источник: © РИА Новости

Байден ранее через видеообращение официально объявил о намерении вновь бороться за пост президента США. Старейшему в истории американскому лидеру на момент следующих выборов будет 82 года, а если он победит и проработает весь срок, на момент его завершения — 86 лет.

«Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году снова и снова. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач», — сказала Жан-Пьер на брифинге.

Она подчеркнула, что республиканцы задач во благо американского народа не исполняют.

О том, что к следующим выборам Байден станет только старше, в своих рассуждениях о безосновательности соответствующих претензий пресс-секретарь не упомянула. На вопрос о том, планирует ли Байден в случае победы доработать до конца второго срока, Жан-Пьер не ответила. «Это ему решать», — сказала она.

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