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12:28 (мск), источник: © РИА Новости

В Германии заявили о «перехвате» российских самолетов над Балтийским морем

БЕРЛИН, 26 апр — РИА Новости. Истребители ВВС Германии и Британии обнаружили и сопроводили три российских самолета над акваторией Балтийского моря, сообщили Военно-воздушные силы ФРГ в Twitter.

Источник: AP 2022

«Перехвачены разведывательные самолеты. Немецкие и британские Eurofighter были подняты для идентификации трех военных самолетов. Два фланкера Су-27 и один Ил-20 из России снова без сигнала транспондера пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем», — указано в материале.

Четырнадцатого апреля ВВС Великобритании и Германии также сопроводили три российских военных самолета над Балтийским морем.

Кроме того, в марте сообщалось, что немецкие и британские истребители Eurofighter будут совместно патрулировать воздушное пространство над прибалтийскими странами — членами НАТО: Эстонией, Латвией и Литвой.

В российском Минобороны не раз указывали, что самолеты ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. В ведомстве подчеркивали, что они не пересекают воздушные трассы и не допускают опасного сближения с воздушными судами других стран.

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