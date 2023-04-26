В Германии заявили о «перехвате» российских самолетов над Балтийским морем

«Перехвачены разведывательные самолеты. Немецкие и британские Eurofighter были подняты для идентификации трех военных самолетов. Два фланкера Су-27 и один Ил-20 из России снова без сигнала транспондера пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем», — указано в материале.
Четырнадцатого апреля ВВС Великобритании и Германии также сопроводили три российских военных самолета над Балтийским морем.
Кроме того, в марте сообщалось, что немецкие и британские истребители Eurofighter будут совместно патрулировать воздушное пространство над прибалтийскими странами — членами НАТО: Эстонией, Латвией и Литвой.
В российском Минобороны не раз указывали, что самолеты ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. В ведомстве подчеркивали, что они не пересекают воздушные трассы и не допускают опасного сближения с воздушными судами других стран.