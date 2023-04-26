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13:50 (мск), источник: © РИА Новости

Совфед одобрил законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, согласно которому вводится наказание вплоть до пожизненного за госизмену, а также поправки к нему, вводящие ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует.

Источник: © РИА Новости

«Статья 57 “Пожизненное лишение свободы” Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) дополняется новым основанием — совершение особо тяжких преступлений против основ… конституционного строя и безопасности государства — в случае совершения которых может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в заключении конституционного комитета Совфеда.

Помимо этого, расширяется перечень преступлений, за совершение которых предусмотрена конфискация имущества — за содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества и участие в нем будут конфисковывать имущество, нажитое таким путём.

Усиливается уголовная ответственность за совершение терактов — до 20 лет лишения свободы; за организацию террористического сообщества и участие в нём — с пределов 5−10 лет до 10−15 лет.

Также устанавливается уголовная ответственность не только за нападение на находящихся под международной защитой лиц или учреждения, но и за угрозу такого нападения.

«При этом пороговые значения наказания в виде лишения свободы за нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, на служебные или жилые помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, либо угрозу его совершения, увеличиваются с пределов двух — шести лет до значений семи — двенадцати лет, а за указанное деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений, пороговые значения наказания в виде лишения свободы увеличиваются с пределов пяти — десяти лет до значений двенадцати — двадцати лет», — отмечают в комитете.

УК РФ также предлагается дополнить новой статьей 284.3 «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов».

Так, за содействие в исполнении решений таких организаций, а также решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных, последует наказание от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

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