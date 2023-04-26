Управление иностранными компаниями, снаряды с ураном и ЮАР в МУС. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Ново-Огареве. Он уже провел переговоры по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
С докладом у президента будет губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Принять участие в церемонии первой загрузки ядерного топлива в турецкую АЭС «Аккую», которая состоится 27 апреля, Путин «планирует, это будет в формате видеоконференции».
«Президент в курсе» ситуации с крупным пожаром в уральской Сосьве. «Будем вас информировать».
О временном управлении в иностранных компаниях
«Главная цель [передающего Росимуществу временное управление рядом иностранных компаний] указа — формирование компенсационного фонда для возможного применения ответных мер на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом».
Указ начал действовать «с момента подписания» (опубликованный накануне документ датирован 25 апреля).
Документ «является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них для создания нормативной базы для фактического изъятия» российских активов — уже наблюдается переход «от временного управления к фактической конфискации».
«Внешнее управление вводится точечно», например во внесенных в перечень «Юнипро» и «Фортуме» — «для стабильного функционирования российской энергетики». «Мы хеджируем просто собственные риски».
Компании сейчас остаются в собственности зарубежных владельцев, однако внешний управляющий получает полномочия, необходимые для функционирования предприятий. При намерении собственников продать актив «решение все равно принимает внешний управляющий».
«При необходимости этот перечень может быть расширен», его пополнят компании, представляющие «те недружественные страны, которые принимают вот такие действия (изымают российскую собственность — прим. ТАСС)».
О письме генсека ООН по зерновой сделке
Письмо Антониу Гутерриша «передано по дипломатическим каналам», оно «рассматривается».
О передаче Украине британских снарядов с обедненным ураном
«Мы уже обращали внимание западной общественности на те официальные данные, которые уже публиковались» о результатах бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году.
«Информация эта весьма и весьма печальная, британцы должны понимать, что им придется нести за это ответственность».
Те же, кто будет использовать такие снаряды, тоже должны помнить, что «не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, но им тоже придется нести за это ответственность».
«Россия принимает и будет дальше принимать активное участие в работе» БРИКС. Саммит объединения ожидается в ЮАР.
Мероприятию «будут предшествовать двусторонние контакты» Москвы и Претории.
Комментируя заявление президента ЮАР Сирила Рамапосы о том, что власти рассмотрят вопрос выхода из состава МУС, а также последующее опровержение этого заявления со стороны администрации президента, Песков отметил: «Будем уточнять их позицию».
«Не нам об этом задумываться, об этом задумываться, собственно, избирателям США. Это, скорее, их вопрос, и именно они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы».