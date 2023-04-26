Си Цзиньпин призвал Зеленского к переговорам

«Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственной державой, мы не будем ни наблюдать за пожаром с берега или подливать масло в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью, чтобы получить прибыль. Все действия Китая открыты. Диалог и переговоры — единственный возможный путь», — сказал Си Цзиньпин.
«Китай будет настойчиво добиваться мира и содействовать переговорам, а также приложит все усилия, чтобы как можно скорее прекратить войну, остановить огонь и восстановить мир», — отметил Си Цзиньпин.
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе разговора, как передавало агентство Синьхуа, глава КНР заявил, что Китай направит спецпредставителя правительства по делам Евразии с визитом на Украину и в другие страны для обмена мнениями со всеми сторонами по вопросу политического урегулирования украинского кризиса.