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16:21 (мск), источник: © РИА Новости

Си Цзиньпин призвал Зеленского к переговорам

ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что переговоры — единственный способ решения украинского конфликта, сообщило Центральное телевидение Китая.

Источник: © РИА Новости

«Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственной державой, мы не будем ни наблюдать за пожаром с берега или подливать масло в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью, чтобы получить прибыль. Все действия Китая открыты. Диалог и переговоры — единственный возможный путь», — сказал Си Цзиньпин.

«Китай будет настойчиво добиваться мира и содействовать переговорам, а также приложит все усилия, чтобы как можно скорее прекратить войну, остановить огонь и восстановить мир», — отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе разговора, как передавало агентство Синьхуа, глава КНР заявил, что Китай направит спецпредставителя правительства по делам Евразии с визитом на Украину и в другие страны для обмена мнениями со всеми сторонами по вопросу политического урегулирования украинского кризиса.

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