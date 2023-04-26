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15:45 (мск), источник: © РИА Новости

МИД России прокомментировал телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва отмечает готовность Пекина налаживать переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.

Источник: © РИА Новости

«Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа», — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

В то же время она отметила, что «проблема заключается не в недостатке хороших планов». «Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями. Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив… Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», — добавила она.

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