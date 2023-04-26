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19:47 (мск), источник: ТАСС

Пентагон заявил, что Украина получит вооружения для контрнаступления вовремя

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи отметил, что более 98% обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву.

Источник: AP 2022

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Украина получит западные вооружения для проведения контрнаступления вовремя. Об этом сообщил в среду Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил (ВС) Палаты представителей Конгресса США, военачальник утвердительно ответил на вопрос, получит ли Киев «вовремя все оружие, которое ему нужно для проведения наступления». «Да. Мы поговорили с нашими украинскими коллегами о том, сколько материальных средств им понадобится для этого наступления. Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций», — отметил Каволи. Он одновременно занимает пост главы Европейского командования ВС США.

Военачальник также сообщил, что более 98% обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву.

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