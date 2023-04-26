Лось, пробравшийся в кинотеатр, попал на видео Он решил полакомиться попкорном
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
Главное
Главные новости к вечеру 26 апреля
21:42 (мск), источник: © РИА Новости

Назначен новый командующий российскими миротворцами в Карабахе

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. С 25 апреля командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов, говорится в бюллетене Минобороны РФ. Ранее российским миротворческим контингентом в Карабахе командовал генерал-майор Андрей Волков.

Источник: РИА "Новости"

«С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Александр Ленцов», — говорится в сообщении.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Подрезать русским крылья'. На Западе нашли способ переломить ход СВО
'Галя, у нас отмена!' Концерты каких звезд отказались проводить в России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта