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22:16 (мск), источник: © РИА Новости

Кремль пообещал Польше ответ на изъятие денег со счетов посольства России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва ответит на решение Варшавы изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства России, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Обязательно стоит», — сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли Польше ждать ответных мер с российской стороны.

Об изъятии польской прокуратурой средств со счетов отечественных учреждений в банке Santander сообщил сегодня глава дипмиссии Сергей Андреев. Вслед за этим кредитная организация прекратила сотрудничество с посольством и закрыла счета по подозрению, что их якобы могут использовать для отмывания денег или терроризма.

Дипломат уточнил, что речь идет о значительных средствах, которые были как в долларах США, так и в польских злотых. Он оценил произошедшее как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Это не первое посягательство Варшавы на имущество российского диппредставительства. В ноябре польские власти отобрали у посольства базу отдыха под Варшавой, предварительно расторгнув договор аренды из-за «неуплаты». При этом в дипмиссии пояснили, что не могли платить за аренду, так как республика заморозила счета посольства.

Весной прошлого года польские власти заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет передать его украинским беженцам.

До этого МИД Польши также сообщал, что обратился в государственные органы с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45». В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.

Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова назвала захват российской дипломатической собственности в Варшаве грубейшим нарушением международного права.

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