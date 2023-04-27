Дольщикам ограничат возможность обращения в суд

Дольщики должны будут прежде, чем подавать иск на застройщика в суд, написать ему жалобу. Если девелопер не устранит проблему в течение 20 дней, тогда граждане смогут судиться.
«Застройщик за свой счет должен будет получить заключение специалистов, состоящих в едином реестре, а затем добровольно устранить нарушения в срок», — рассказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.
Последние годы растут объемы потребительского терроризма в этой сфере, сказал Сергей Колунов. Причем зачастую дольщики по факту становятся жертвами недобросовестных юристов и компаний, которые зарабатывают на их доверии.
«Такие юристы выставляют необоснованные претензии и штрафы, обещая дольщикам огромные компенсации, а по факту большую часть этих средств забирают за свои услуги и судебные издержки», — рассказал депутат.
Сейчас нередко можно встретить неудовлетворительно построенное жилье, особенно это касается возведения объектов по типовой застройке, сказал юрист, основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Возводимые дома далеко не всегда соответствуют требованиям строительного законодательства — строят много и быстро, и, как следствие, качество порой приносится в жертву, добавила генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова.