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Главные новости к вечеру 26 апреля
01:00 (мск), источник: Известия

Дольщикам ограничат возможность обращения в суд

Для борьбы с так называемым потребительским терроризмом и регулирования порядка действий со стороны дольщиков и застройщиков в профильном комитете Госдумы разработали соответствующий законопроект. Концепцию проекта поддержал Минстрой.

Источник: Известия

Дольщики должны будут прежде, чем подавать иск на застройщика в суд, написать ему жалобу. Если девелопер не устранит проблему в течение 20 дней, тогда граждане смогут судиться.

«Застройщик за свой счет должен будет получить заключение специалистов, состоящих в едином реестре, а затем добровольно устранить нарушения в срок», — рассказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

Последние годы растут объемы потребительского терроризма в этой сфере, сказал Сергей Колунов. Причем зачастую дольщики по факту становятся жертвами недобросовестных юристов и компаний, которые зарабатывают на их доверии.

«Такие юристы выставляют необоснованные претензии и штрафы, обещая дольщикам огромные компенсации, а по факту большую часть этих средств забирают за свои услуги и судебные издержки», — рассказал депутат.

Сейчас нередко можно встретить неудовлетворительно построенное жилье, особенно это касается возведения объектов по типовой застройке, сказал юрист, основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Возводимые дома далеко не всегда соответствуют требованиям строительного законодательства — строят много и быстро, и, как следствие, качество порой приносится в жертву, добавила генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова.

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