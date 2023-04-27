Тест: cможете ли вы защитить себя от радиации 37 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской АЭС
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
13:50 (мск), источник: © РИА Новости

Киев точно пойдет в контрнаступление, заявил Пушилин

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеэфире, что сомневается в украинском контрнаступлении в начале мая, при этом выразил уверенность, что рано или поздно оно все-таки состоится.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Что касается начала мая, есть у меня определенные сомнения. Ну, а то, что в целом будет контрнаступление или нет, я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет, даже если будет осознание неправильности данных действий, то его заставят», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

«Заставят за счет того, что украинскому режиму извне было выделено очень серьезное финансирование, причем не только из США, но и из ряда европейских стран, поэтому его надо отрабатывать», — отметил Пушилин.

В качестве направлений для возможного контрнаступления Киева, предположил он, можно выделить Запорожское, а также направление Сватово-Кременной. При этом точные даты назвать трудно, могут быть и отвлекающие маневры, добавил врио главы республики.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Исход близок'. Что творится на ключевом участке фронта
'Подрезать русским крылья'. На Западе нашли способ переломить ход СВО
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта