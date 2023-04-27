Киев точно пойдет в контрнаступление, заявил Пушилин

«Что касается начала мая, есть у меня определенные сомнения. Ну, а то, что в целом будет контрнаступление или нет, я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет, даже если будет осознание неправильности данных действий, то его заставят», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
«Заставят за счет того, что украинскому режиму извне было выделено очень серьезное финансирование, причем не только из США, но и из ряда европейских стран, поэтому его надо отрабатывать», — отметил Пушилин.
В качестве направлений для возможного контрнаступления Киева, предположил он, можно выделить Запорожское, а также направление Сватово-Кременной. При этом точные даты назвать трудно, могут быть и отвлекающие маневры, добавил врио главы республики.