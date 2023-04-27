Российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске

«Нужно отметить, что ситуация на участке трассы в направлении Хромово находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога. Но противник все равно еще имеет возможность полями и даже под обстрелами перемещаться», — сказал временно исполняющий обязанности руководителя региона.
Он отметил, что боевые действия на этом участке «в тяжелейших условиях» ведут бойцы ЧВК «Вагнер».
По словам Пушилина, украинским войскам удается удерживать позиции за счет регулярной переброски резервов. При этом их часть, как утверждает врио главы ДНР, теряется еще по пути — одну из таких попыток накануне пресекли российские военные.
В середине апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов Артемовска. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о котле пока не идет, уточнил он на прошлой неделе.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.