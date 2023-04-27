Опрос показал, чем россияне занимаются на садовых участках Узнать поближе о том, как пользователи Новостей Mail.ru предпочитают проводить время на своих садовых участках, мы решили с помощью исследования
Фоторепортажи
8Празднование Ураза-байрама в России
6Последствия взрыва в Белгороде
13:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Минобороны Украины заявил об истощении запасов ракет к советским системам ПВО

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на вооружении страны стоят системы противовоздушной обороны (ПВО), произведенные еще в Советском Союзе. По его словам, запасы ракет для них истощаются, поэтому Киеву необходимо заменить их западными аналогами. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

Спецоперация на Украине
Источник: NATO

У нас есть система советская, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, значит, надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО.

Алексей Резников
министр обороны Украины

По словам главы украинского оборонного ведомства, вопрос о том, какие системы ПВО нужны стране, «принципиально уже решен». В дальнейшем необходимо увеличить не только количество систем ПВО, но и запасы ракет к ним. «ПВО оставалась, остается и будет приоритетом № 1, потому что это обеспечение безопасности по всей стране. Потому что прилететь может куда угодно», — добавил он.

Среди ключевых задач, которые Украина намерена решить при поддержке западных партнеров, Алексей Резников назвал обеспечение страны запчастями и боеприпасами к тем системам, которые были получены Киевом ранее, а также обслуживание, ремонт. «От снайперской винтовки до HIMARS и танка. Что касается самолетов — я уверен, мы добьем этот вопрос», — отметил министр.

На уточняющий вопрос, согласуют ли поставки самолетов западными странами в 2023 году, министр обороны Украины сказал: «Дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним — очень дорого. Потому, принимая решение, надо понимать, все ли готовы под этим подписаться. Ключевой игрок здесь все равно США, а они очень прагматичны, они считают деньги. И это нормально. Когда будет подсчитано, кто сколько готов дать и поддерживать на должном уровне, тогда решение будет принято», — заключил Резников.

13 апреля Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира. Общий размер военной помощи Киеву из европейского фонда достиг €4,6 млрд. 19 апреля США объявили о 36-м по счету пакете военной помощи Украине общей стоимостью $325 млн. В него вошли снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.

Милена Костерева

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сбежавший в Норвегию боец ЧВК «Вагнер» предстанет перед судом
Эрдогану стало плохо в прямом эфире
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта