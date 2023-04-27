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13:55 (мск), источник: ТАСС

Контакты Путина и Эрдогана, Зеленского и Си Цзиньпина. Темы брифинга Пескова

Контакты президентов России и Турции, а также главы Украины и председателя Китая, равно как и высылки из стран Запада российских дипломатов стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле, у него рабочие встречи непубличного характера. «Вчера у него была работа в [Ново-]Огареве, закончив все дела в Огареве, он около 22:00 мск переехал в Кремль» президентским кортежем, на что обратили внимание Telegram-каналы. «Обычная практика, это очень часто бывает».

Около 15:00 мск ожидается телефонный разговор Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Затем оба лидера в формате видеоконференции примут участие в церемонии загрузки ядерного топлива в АЭС «Аккую».

Вечером президент направится в индустриальный парк «Руднево», где вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, предпринимателями и представителями Агентства стратегических инициатив (АСИ) проведет совещание по вопросам развития беспилотной авиации.

Отдельно запланировано «длительное достаточно общение» с Собяниным.

Президент «плотно общался» с главой МЧС Александром Куренковым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по теме пожаров в регионе. Путин провел разговор о последствиях этих пожаров для исправительной колонии с министром юстиции Константином Чуйченко. Тема будет вынесена на повестку встречи президента с членами правительства 2 мая.

О разговоре Зеленского и Си Цзиньпина

Президенту «известно» о точках соприкосновения мирных планов президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина: это «публично озвучивалось», есть «абсолютно в открытом доступе».

О восстановлении территории Украины в границах 1991 года на встрече Путина и Си Цзиньпина в Москве в феврале «речь не шла».

«Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей».

«Что касается самого факта общения — это суверенное дело каждой из этих стран».

Новые контакты Путина и Си Цзиньпина пока не планируются.

О высылке российских дипломатов

«Оценка очевидна: все деградировало до возможных минимумов. Каждый такой шаг сужает базу для дипломатических отношений как таковых», «провоцирует дальнейшую деградацию наших отношений».

Такое действие Запада, «конечно, не может оставаться без какой-то взаимности».

О якобы увольнении замглавы Минобороны

«Не могу ничего по этому поводу сказать». Возможное увольнение замглавы российского оборонного ведомства Михаила Мизинцева — «тема министерства обороны».

О падении беспилотника в Ногинске

«Сейчас много таких желтых измышлений», как, например, утверждения, что упавший в Ногинске беспилотник планировался для покушения на президента РФ. «Мы не знакомы с этими публикациями», «это не повод, чтобы со всем этим знакомиться».

О возможной медпомощи Эрдогану

«Нам неизвестно ничего об этих трудностях [со здоровьем президента Турции]».

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