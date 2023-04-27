Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины

Документ вносит изменения в соответствующий указ от 22 октября 2018 года, а именно новый пункт:
«Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер, определенных в соответствии с настоящим указом».
Новый документ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 октября 2018 года.
Указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», в частности, предусматривает блокирование безналичных денег, ценных бумаг, а также имущества физических и юридических лиц в России и запрещение на вывод капитала. В первоначальный список попали 322 физических и 68 юридических лиц, в дальнейшем его несколько раз расширяли.