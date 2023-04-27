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18:03 (мск), источник: РБК

Турция и Россия оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Россия и Турция заключили официальную договоренность о доставке ядерного топлива на первый энергоблок турецкой АЭС «Аккую». Сертификат на доставку топлива главе Минэнерго Турции Фатиху Донмезу передал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

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Перед тем как отдать документ Донмезу, Лихачев попросил разрешения у российского президента Владимира Путина. После того как глава государства дал утвердительный ответ, Лихачев передал Донмезу футляр с сертификатом и пожал ему руку.

«Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, она возводится по проекту «Росатома». Соглашение о ее строительстве было подписано в 2010 году. Строительство первого энергоблока началось в 2021-м.

АЭС возводится по схеме BOO (англ. build-own-operate, «строй — владей — управляй»), то есть российская госкорпорация выступает основным инвестором и совладельцем новой станции, покрывая свои расходы доходами от последующей продажи электроэнергии.

Мощность каждого из четырех энергоблоков АЭС составит 1200 МВт. По плану «Аккую» должна на этапе ввода в строй всех энергоблоков выдавать 35 млрд кВт·ч электроэнергии в год.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии завоза топлива на АЭС по видеосвязи. В мероприятии также участвовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет, заявил Эрдоган на церемонии.

По его словам, АЭС сэкономит Турции $1,5 млрд в год на импорте газа и сможет проработать до 80 лет. Все четыре блока станции будут введены в эксплуатацию к 2028 году, уточнил Эрдоган.

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