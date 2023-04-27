Турция и Россия оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Перед тем как отдать документ Донмезу, Лихачев попросил разрешения у российского президента Владимира Путина. После того как глава государства дал утвердительный ответ, Лихачев передал Донмезу футляр с сертификатом и пожал ему руку.
«Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, она возводится по проекту «Росатома». Соглашение о ее строительстве было подписано в 2010 году. Строительство первого энергоблока началось в 2021-м.
АЭС возводится по схеме BOO (англ. build-own-operate, «строй — владей — управляй»), то есть российская госкорпорация выступает основным инвестором и совладельцем новой станции, покрывая свои расходы доходами от последующей продажи электроэнергии.
Мощность каждого из четырех энергоблоков АЭС составит 1200 МВт. По плану «Аккую» должна на этапе ввода в строй всех энергоблоков выдавать 35 млрд кВт·ч электроэнергии в год.
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии завоза топлива на АЭС по видеосвязи. В мероприятии также участвовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет, заявил Эрдоган на церемонии.
По его словам, АЭС сэкономит Турции $1,5 млрд в год на импорте газа и сможет проработать до 80 лет. Все четыре блока станции будут введены в эксплуатацию к 2028 году, уточнил Эрдоган.