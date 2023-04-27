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20:48 (мск), источник: РБК

Россия передала Франции ноту протеста из-за вертолета над зданием миссии

Россия передала Парижу ноту протеста, из-за того что вертолет с маркировкой подразделения МВД Франции летал над территорией дипмиссии, а с его борта вели фотосъемку. По данным посольства, это произошло несколько недель назад.

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Посольство России в Париже направило ноту протеста в МИД Франции после облета вертолетом французской полиции территории российской дипмиссии, сообщили РБК в пресс-службе посольства.

«Облет вертолетом, который принадлежал Генеральному управлению гражданской безопасности Франции, территории посольства произошел несколько недель назад. В связи с этим посольство направило ноту протеста в МИД Франции с требованием дать разъяснение по поводу произошедшего», — сообщили в дипмиссии.

Как уточнил «РИА Новости» источник в посольстве, вертолет с маркировкой подразделения МВД Франции летал над территорией дипмиссии, а с его борта вели фотосъемку.

«Мы услышали сильный шум на улице, вышли посмотреть, что происходит. Над территорией посольства летал вертолет, с которого фотографировали территорию дипмиссии», — рассказал собеседник агентства.

РБК направил запрос в посольство России во Франции.

На видео, которое «РИА Новости» опубликовало в телеграм-канале, видно, что над зданием посольства кружит вертолет с надписью Sécurité civile (Гражданская безопасность. — РБК), а находящийся внутри человек держит в руках фотоаппарат с большим объективом и производит съемку. Агентство отмечает, что вертолет, вероятно, принадлежит Генеральному управлению гражданской безопасности и кризисного управления (DGSCGC) при МВД Франции.

Обычно такие вертолеты используются при стихийных бедствиях или несчастных случаях.

Российская дипмиссия находится в центральной части Парижа по адресу: бульвар Ланн, 40, XVI округ. Здание посольства было построено в 1974—1975 годах по проекту архитектора Игоря Покровского. Кроме рабочих и служебных кабинетов здание вмещает в себя школу, аудитории для мероприятий и концертный зал вместимостью до 450 человек. На территории посольства также располагаются квартиры служащих и их семей.

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