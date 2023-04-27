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22:44 (мск), источник: ТАСС

В Белом доме заявили, что США будут добиваться смены парадигмы в мировой экономике

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены добиваться смены парадигмы в мировой экономике, переключения основного внимания с понижения пошлин в международной торговле на ключевые вызовы современности, такие как создание надежных цепочек поставок и переход к чистой энергетике. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в четверг в вашингтонском Институте Брукингса с программной речью, посвященной повестке дня нынешней американской администрации в области мировой экономики.

Источник: AP 2022

По версии Салливана, новые планы американской стороны направлены на то, чтобы выстроить «более справедливый и более прочный мировой экономический порядок».

«Это приводит меня к третьему шагу в нашей стратегии — отходу от традиционных торговых сделок, к новым международным экономическим партнерствам, которые сфокусированы на ключевых вызовах нашего времени. Главным международным экономическим проектом 1990-х годов было понижение [торговых] пошлин. Проект 2020-х годов и 2030-х годов отличается от проекта 1990-х годов. Мы знаем, какие проблемы должны решать сегодня: создание устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок, мобилизация частных и государственных инвестиций для справедливого перехода к чистой энергетике и устойчивому экономическому росту, обеспечение доверия к нашей цифровой инфраструктуре, борьба с коррупцией», — сказал представитель Белого дома.

При этом он подверг критике позиции тех, кто выступал и выступает за углубление интеграции Запада с Россией и Китаем.

«Экономическая интеграция не предотвратила расширение военных амбиций Китая в [Азиатско-Тихоокеанском] регионе или вторжение России в демократические соседние страны. Ни первое, ни второе государство не стали более ответственными или более готовыми к сотрудничеству [с Западом]. А игнорирование экономических зависимостей, которые укрепились за десятилетия либерализации, стало по-настоящему опасным: от энергетической неопределенности в Европе до уязвимостей в цепочках поставок медицинских товаров, полупроводников и критически важных ископаемых. Этого рода зависимости могут использоваться как экономические или политические рычаги влияния», — утверждал Салливан.

Вслед за американским президентом Джо Байденом и министром торговли Джиной Раймондо Салливан посетовал на то, что в настоящее время на США приходится «лишь около 10% производства полупроводников в мире», что, по его версии, приводит к рискам для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов. При этом помощник президента добавил, что реализуемые в настоящее время в США инициативы приведут к резкому росту производства полупроводников в стране.

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