Россия и Китай договорились об обмене высокотехнологичной информацией

«Вот, мы недавно с коллегой из Китая встречались, мы говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там, особенно в особо технологичных отраслях, где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед, обмениваться этой информацией технологически и помогать развитию рынка», — сказал Путин во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.
Путин подчеркнул, что это все будет делаться. «Даже сомнений не может быть никаких. Нужно только здесь, конечно, на уровне правительства тоже вырабатывать инструменты поддержки экспорта», — сказал глава государства.
Он добавил, что «мы стараемся это делать самым активным образом».