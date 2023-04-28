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11:43 (мск), источник: РБК

МИД России назвал «фактическую цель» миссии ЕС в Молдавии

Присутствие миссии ЕС в Молдавии вряд ли стабилизирует ситуацию в стране, заявила Захарова. Она напомнила о «бесплодных попытках» ЕС способствовать нормализации отношений между Белградом и Приштиной, а также Ереваном и Баку.

Источник: Reuters

Евросоюз «лукавит», говоря о партнерском характере миссии EUPM Moldova, поскольку европейские представители будут фактически осуществлять внешнее управление Молдавией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

С учетом кардинально изменившегося характера ЕС, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, предпринимающего открытые конфронтационные действия в отношении России, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Она отметила, что Москва наблюдает, как ЕС стремится «активнее закрепиться» на постсоветском пространстве за счет «развертывания полевого присутствия».

В МИД России заявили о «бесплодных попытках» Евросоюза реализовать договоренность, достигнутую Белградом и Приштиной, о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Миссия ЕС в Армении также «не способствовала нормализации отношений в регионе, добавила Захарова, заключив, что ЕС пока “нечем похвастаться”.

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