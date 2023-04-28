МИД России назвал «фактическую цель» миссии ЕС в Молдавии

Евросоюз «лукавит», говоря о партнерском характере миссии EUPM Moldova, поскольку европейские представители будут фактически осуществлять внешнее управление Молдавией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что Москва наблюдает, как ЕС стремится «активнее закрепиться» на постсоветском пространстве за счет «развертывания полевого присутствия».
В МИД России заявили о «бесплодных попытках» Евросоюза реализовать договоренность, достигнутую Белградом и Приштиной, о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Миссия ЕС в Армении также «не способствовала нормализации отношений в регионе, добавила Захарова, заключив, что ЕС пока “нечем похвастаться”.