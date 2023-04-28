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13:40 (мск), источник: © РИА Новости

Глава Минобороны Украины заявил, что войска готовы к наступлению

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска готовы перейти в контрнаступление, они ждут решения командования, утверждает министр обороны страны Алексей Резников.

Спецоперация на Украине
Источник: DoD photo by Chad J. McNeeley

«Подготовка к контрнаступлению заканчивается. Помимо получения вооружения, должно быть умение владеть нашими военнослужащими техникой. Мы получили достаточно современное вооружение: “Леопард-2”, “Челленджеры” и “Абрамсы”, но, думаю, “Абрамсы” не успеют к этому наступлению. Сама техника частично доставлена. В глобальном смысле к наступлению мы готовы», — сказал он.

Министр добавил, что ВСУ ждут только решение командования. «Мы готовы, как только будут воля божья, позволит погода, и будет решение командования», — подчеркнул Резников.

В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.

Как заявил ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, если киевский режим решится на контрнаступление, это «станет его лебединой песней», поскольку резервов у украинской армии больше не останется.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.

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