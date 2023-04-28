Как заявил Христодулидис, самая большая слабость Европы в условиях нынешней ситуации вокруг Украины заключается в энергетической зависимости от российского природного газа.
«Конечно, одно лишь Восточное Средиземноморье не может заменить российский природный газ. Нет таких объемов, которые могли бы полностью заменить российский природный газ, но точно есть такие объемы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от Российской Федерации», — сказал президент Кипра на форуме, который проходит с 26 по 29 апреля в Дельфах под эгидой президента Греции Катерины Сакелларопулу.
По словам президента Кипра, Евросоюз уже инвестировал в регион.
«Мы ожидаем от Европейского Союза большей технической и финансовой поддержки, чтобы мы могли использовать потенциал региона, который запасами энергоресурсов, по мнению экспертов, по мнению тех, кто знает лучше нас, может покрыть 15−16% потребностей Евросоюза в ближайшие 25 лет», — сказал Христодулидис.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, — тогда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техобслуживанием турбин для «Северного потока» из-за санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.