Госдеп США одобрил продажу Британии 768 управляемых ракет APKWS II

Стоимость сделки с сопутствующим оборудованием, запчастями, документацией и транспортировкой составляет 31,2 млн долларов.
«Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную… продажу правительству Великобритании Advanced Precision Kill Weapon System II на оценочную сумму в 31,2 миллиона долларов», — отмечается в заявлении.
Агентство, которое находится в структуре Минобороны США, направило соответствующее уведомление в американский Конгресс.
Ранее Лайф писал, что Госдеп США одобрил продажу Польше 800 ракет Hellfire на 150 миллионов долларов. В случае одобрения основным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.