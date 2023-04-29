Пригожин заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению и оно будет до 15 мая

Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Семена Пегова.
«Украинская армия готова к контрнаступлению. Ее сдерживала плохая погода и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые ей необходимо было решить», — уточнил основатель ЧВК «Вагнер».
По мнению Пригожина, вероятно, Вооруженные силы Украины дадут отдохнуть ВС РФ 9 мая, но контрнаступление точно произойдет до 15-го числа того же месяца.
Как утверждает Пригожин, наступление украинских военных «будет 100%».
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. Ранее украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что ВСУ готовят контрнаступление на Крым.