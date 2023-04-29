Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет и 14 дронов

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райгородка Луганской народной республики уничтожен вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила четырнадцать украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Харьковской области.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 413 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3901 беспилотный летательный аппарат, 421 зенитный ракетный комплекс, 8904 танка и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4688 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9843 единицы специальной военной автомобильной техники.