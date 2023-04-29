Минобороны подготовило изменения в положение о военном призыве

В пояснительной записке к документу говорится, что с целью актуализации сведений о подлежащих призыву гражданах предусматривается использование в деятельности военкоматов «современных информационных ресурсов и информационных систем, в том числе государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета, государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ, портала государственных и муниципальных услуг (функций) и системы межведомственного электронного взаимодействия».
На основании полученных сведений в военкоматах, как отмечается, будут формировать электронные личные дела призывников. Проект постановления также определяет порядок оповещения призывников о необходимости явки с помощью повесток на «Госуслугах». Они будут считаться врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан.
В повестках также будет указано, что гражданам со дня вручения повестки запрещается выезд из России, а в случае неявки без уважительной причины по повестке по истечении 20 календарных дней будут применяться временные ограничительные меры.
14 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает цифровизацию системы воинского учета и вносит изменения в нормы вручения повесток — теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной на «Госуслугах». Получившие повестку не смогут покинуть Россию до явки в военкомат. В случае игнорирования повестки граждане не смогут водить автомобиль, распоряжаться своей недвижимостью и т. д. Сведения о рассылке повесток вносятся в единый электронный реестр воинского учета. При этом электронная повестка будет считаться врученной в момент ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах».
Обновленные правила получения повесток для явки в военкоматы коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, подчеркнул председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. На текущий весенний призыв поправки распространяться не будут.