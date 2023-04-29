Во Франции российское подразделение Auchan заподозрили в коррупции

Как отмечается, источник сообщил, не приводя дополнительных подробностей, что расследование было возбуждено 10 марта 2020 года по подозрению в подкупе иностранного государственного должностного лица, коррупции со стороны частного лица, соучастии и сокрытии этих действий.
«Как сообщил в субботу судебный источник, в отношении российского филиала группы Auchan с 2020 года ведется судебное расследование, возбужденное национальной финансовой прокуратурой, в частности, в связи с коррупцией в отношении иностранного публичного должностного лица», — передает агентство.
Источник, знакомый с вопросом, подтвердил агентству информацию, ранее распространенную журналом Challenges, о том, что в 2020 году в компании проходили обыски. Также источник подтвердил информацию журнала о том, что Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF) допрашивало действующих и бывших сотрудников российского подразделения. По данным журнала, среди заслушанных в качестве свидетелей — генеральный секретарь группы, директор по международной безопасности и бывший директор по безопасности российского подразделения. В группе Auchan агентству заявили, что цель расследования состоит «в выяснении фактов внутри российского подразделения», но что оно «не направлено против» группы, которая является «потерпевшей» в этом деле и оставляет за собой право выступить в качестве гражданского истца.
«Auchan полностью отвечает на запросы французского правосудия в этом деле, которое, напомним, является делом о мошенничестве и завышении стоимости товаров, которые “Ашан Россия” покупает в России, и, следовательно, исключительно российским делом», — добавили в группе.
Согласно Challenges, расследования начались после публикации в газете Echos в марте 2020 года, в которой Алексей Жарков, представленный как ранее юрист, работавший на российское подразделение, описывал якобы имевшие место в нем коррупционные схемы. В группе Auchan отвергли утверждения из статьи Echos, заявив, что Жарков пытался «заинтересовать прессу своей историей» после того, как в 2019 году с ним не продлили контракт.
«Ашан Ритейл Россия» — российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж. «Ашан Ритейл Россия» управляет магазинами трех форматов: гипермаркетами, суперсторами и супермаркетами.