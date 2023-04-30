WP узнала о решении ряда стран переждать обострение между США и Россией

Ключевые развивающиеся страны стремятся дистанцироваться от растущего противостояния между США с одной стороны и России и Китая с другой, а в некоторых случаях «используют это соперничество в своих целях», сообщает The Washingtin Post со ссылкой на утечку секретных документов американской разведки.
Материалы свидетельствуют, что президент США Джо Байден сталкивается с препятствиями, пытаясь получить глобальную поддержку своих усилий «по борьбе с распространением авторитаризма, сдерживанию воинственности России и противодействию растущему влиянию Китая», пишет газета.
По ее данным, такие страны как Индия, Бразилия, Пакистан и Египет, хотят остаться в стороне.
Это видно на примере Пакистана, который получил миллиарды долларов помощи США в области экономики и безопасности, но теперь сильно зависит от китайских инвестиций и кредитов. Согласно одному из утекших документов, в марте государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что ее страна «больше не может пытаться сохранять золотую середину между Китаем и Соединенными Штатами» и назвала сотрудничество с Пекином стратегическим.
В еще одном документе от 17 февраля говорилось, что Исламбад ожидал возобновления давления Запада с целью поддержать резолюцию ООН, осуждающую Россию за начало военных действий на Украине. Помощник премьера Пакистана Шахбаза Шарифа предупреждал, что поддержка документа поставит под угрозу переговоры с Россией в сфере торговли и энергетики.
Индия также не хочет выбирать, на чью сторону встать — России или США, пишет WP.
Источники издания, знакомые с позицией Нью-Дели, говорят, что он не поддерживает военные действия на Украине, но в то же время полагается на Москву и должен поддерживать энергетические и экономические связи с Россией.
Последствия обострения отношений США с Россией особенно остро ощущаются в Египте, который ежегодно получает более $1 млрд в виде помощи от Вашингтона, но при этом укрепил связи с Москвой. WP со ссылкой на утекшие документы пишет, что Каир «пытается преодолеть противостояние из-за Украины и парировать требования о военной помощи как со стороны России, так и со стороны США». Издание ранее сообщало, что Египет собирался изготовить до 40 тыс. ракет для тайной отправки в Россию, но затем передумал и решил делать боеприпасы для Украины. В Кремле данные о намерениях Каира передать вооружение Москве назвали «уткой».
Что касается Бразилии, WP сообщает, что президент Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать «блок мира во всем мире» для примирения интересов США и Китая и прекращения боевых действий на Украине. Газета пишет, что Москва поддержала эту идею. В апреле он призвал создать аналог G20 для диалога по Украине и сказал, что ни одна сторона не хочет идти на уступки в вопросах мира, а Европа и США лишь способствуют продолжению боевых действий, поставляя Киеву оружие. В ответ координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Бразилия «повторяет российскую и китайскую пропаганду, игнорируя факты».
В статье WP утверждается также, что страны Центральной Азии «стремятся использовать» противостояние Москвы и Вашингтона и извлечь выгоду из возросшего интереса со стороны США, Китая и Европы, поскольку хотят уменьшить свою зависимость от России. В просочившихся документах разведки не названы конкретные государства. В них говорится, что лидеры в регионе «стремятся сотрудничать с тем, кто предлагает результаты, которые будут видны немедленно» — сейчас таковым является Китай.
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