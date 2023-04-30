14:59 (мск), источник: © РИА Новости
Генерал-полковник Алексей Кузьменков стал замминистра обороны по МТО
Алексей Кузьменков стал замминистра обороны по материально-техническому обеспечению.
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Генерал-полковника Алексея Кузьменкова назначили заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
«На должность заместителя Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков», — говорится в сообщении.
Кузьменков родился в 1971 году. В 1992-м окончил Вольское высшее военное училище тыла и до 2019 года служил на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил.
В 2014—2018 годах он возглавлял Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных сил, а с 2018 по 2019 был заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.
В 2019 году стал заместителем директора Росгвардии.