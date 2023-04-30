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17:56 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России пообещал жестко ответить на захват школы при посольстве РФ в Польше

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ готовит «очень жесткий» ответ на изъятие школы при российском посольстве в Варшаве в пользу Польши.

Источник: Reuters

«Очень (жесткий.— “Ъ”). Официальная Варшава получит в ответ соответствующие действия, как вы понимаете, они будут приниматься и вырабатываться в межведомственном формате. Сейчас эта работа начата, это их выбор, мы будем отвечать», — ответила Захарова на вопрос, будет ли жестким ответ России на действия Польши (цитата по ТАСС).

Представитель российского МИДа сообщила, что школа при посольстве сейчас переезжает в новое здание и на это понадобится несколько дней.

28 апреля МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости, которая «не используется в дипломатических и консульских целях». В этих зданиях польские власти хотят разместить пострадавших в результате боевых действий на Украине. 29 апреля польская полиция пришла в школу при посольстве РФ и заблокировала ворота. Диппредставительство РФ пообещало освободить здание.

Ранее сегодня, 30 апреля, посольство РФ в Варшаве заявило, что готово к любым решениям Москвы относительно будущего российско-польских отношений, в том числе к разрыву дипотношений с Польшей.

Эрдни Кагалтынов

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