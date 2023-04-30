Кадырову презентовали разработанную чеченскими инструкторами снайперскую винтовку

«Наши ребята во главе с самым лучшим снайпером в мире разработали высокоточное оружие. У нас также будет сборка бронированных автомобилей. В дальнейшем мы планируем развиваться, чтобы обеспечить спокойствие и безопасность как в регионе, так и в государстве», — отметил Кадыров.
Производители оружия передали в учебный центр университета 17 высокоточных стрелковых комплексов, в том числе новую модель. Она будет производиться под совместным логотипом Российского университета спецназа и Bespoke Gun.
«Первый образец RusBespoke мы получили. Это высокотехнологичный и высокоточный снайперский комплекс. Все концепции, которые были применены на нем, наши. Не каждый в мире использует эту технологию, потому что элементарно нерентабельно, но здесь производитель применил ее, и она оказалась очень эффективной», — рассказал старший инструктор РУС Асламбек Арсанукаев.
Кадыров также посмотрел, как проходит второй этап чемпионата по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра. В соревнованиях принимают участие более 80 стрелков из 11 регионов РФ, которые соревнуются в 12 разнообразных упражнениях.