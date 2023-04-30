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20:59 (мск), источник: ТАСС

Кадырову презентовали разработанную чеченскими инструкторами снайперскую винтовку

ГРОЗНЫЙ, 30 апреля. /ТАСС/. Высокоточную снайперскую винтовку, разработанную компании Bespoke Gun совместно с инструкторами снайперского направления Российского университета спецназа (РУС) в Чечне, презентовали главе региона Рамзану Кадырову. Он лично испытал новую разработку, передает корреспондент ТАСС. В ходе презентации главу Чечни также сопровождал член ЛДПР Виктор Бут.

Источник: AP 2022

«Наши ребята во главе с самым лучшим снайпером в мире разработали высокоточное оружие. У нас также будет сборка бронированных автомобилей. В дальнейшем мы планируем развиваться, чтобы обеспечить спокойствие и безопасность как в регионе, так и в государстве», — отметил Кадыров.

Производители оружия передали в учебный центр университета 17 высокоточных стрелковых комплексов, в том числе новую модель. Она будет производиться под совместным логотипом Российского университета спецназа и Bespoke Gun.

«Первый образец RusBespoke мы получили. Это высокотехнологичный и высокоточный снайперский комплекс. Все концепции, которые были применены на нем, наши. Не каждый в мире использует эту технологию, потому что элементарно нерентабельно, но здесь производитель применил ее, и она оказалась очень эффективной», — рассказал старший инструктор РУС Асламбек Арсанукаев.

Кадыров также посмотрел, как проходит второй этап чемпионата по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра. В соревнованиях принимают участие более 80 стрелков из 11 регионов РФ, которые соревнуются в 12 разнообразных упражнениях.

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