Омбудсмен Украины призвал жителей новых регионов получить паспорт России

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — заявил Лубинец.
Омбудсмен добавил, что власти Украины готовят закон, согласно которому украинцы смогут впоследствии отказаться от российского гражданства.
Президент Владимир Путин подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру. Жители этих субъектов, в свою очередь, могут получить российские паспорта.