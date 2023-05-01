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10:35 (мск), источник: © РИА Новости

Омбудсмен Украины призвал жителей новых регионов получить паспорт России

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал жителям новых регионов России получить российские паспорта, сообщает УНИАН.

Источник: © РИА Новости

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — заявил Лубинец.

Омбудсмен добавил, что власти Украины готовят закон, согласно которому украинцы смогут впоследствии отказаться от российского гражданства.

Президент Владимир Путин подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру. Жители этих субъектов, в свою очередь, могут получить российские паспорта.

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