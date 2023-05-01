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19:27 (мск), источник: ТАСС

Германия заявила о возвращении из России части сотрудников немецких диппредставительств

БЕРЛИН, 1 мая. /ТАСС/. Часть сотрудников германских представительств в понедельник покинули Россию. Об этом сообщил МИД ФРГ, не приведя точное их число.

Источник: AP 2022

«В последние недели правительство ФРГ осуществляло контакты с российской стороной с целью сокращения присутствия российских спецслужб в Германии», — утверждается в сообщении. В результате этого некоторые работники российских представительств покинули Германию в середине месяца. «Их деятельность не соответствовала дипломатическому статусу», — утверждает пресс-служба германской стороны.

«Российское правительство со своей стороны попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских представительств. Они покинули Россию сегодня, 1 мая», — отмечает МИД. Там указывают, что их германские коллеги осуществляли деятельность «в соответствии со своим дипломатическим статусом».

В конце апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» заявила, что в ответ на действия Берлина из Москвы будут высланы более 20 немецких дипломатов. В свою очередь газета Bild со ссылкой на источники утверждает, что Россию вынуждены покинуть 34 из примерно 90 работающих там немецких дипломатов.

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