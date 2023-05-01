Азербайджан и Армения обсудили в Вашингтоне мир и Лачин

В американской столице таким образом прошел очередной раунд обсуждения соглашения о нормализации отношений между Ереваном и Баку. Сначала Блинкен встретился с Мирзояном, а затем с Байрамовым по отдельности в здании Национального учебного центра иностранных дел имени Джорджа Шульца в Арлингтоне (пригород Вашингтона). Затем там же прошла и трехсторонняя встреча.
По итогам встречи пресс-служба МИД Армении подтвердила, что в трехстороннем формате обсуждались ситуация в области безопасности в регионе, вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также проблема блокады Лачинского коридора. О каких-то конкретных достигнутых договоренностях армянская сторона не упомянула.
До этого, в ночь на 1 мая, Блинкен провел телефонный разговор с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и поделился «своей верой в то, что мир возможен» (цитата по пресс-службе госдепартамента США). «Создание Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре подрывает попытки установить доверие в рамках процесса мирного урегулирования, и подчеркнул важность как можно более скорого открытия Лачинского коридора для коммерческого и частного транспорта», — отмечалось в заявлении американского внешнеполитического ведомства. В Twitter госсекретарь заверил о готовности содействовать разрешению ситуации.
В субботу 29 апреля Блинкен также провел отдельный разговор и с премьером Армении Николом Пашиняном. Глава государства заявил госсекретарю, следует из сообщения пресс-службы армянского правительства, что действия Азербайджана в Лачинском коридоре «нацелены на осуществление этнических чисток в Нагорном Карабахе и полное изгнание армян» и «нарушают региональную безопасность». Блинкен, в свою очередь, следует из сообщения госдепартамента, «подтвердил, что прямой диалог и дипломатия являются единственным путем к прочному миру на Южном Кавказе».
Азербайджанские пограничники 23 апреля установили КПП на границе с Арменией в начале дороги, которая ведет в Степанакерт (так называемый Лачинский коридор, зона ответственности российских миротворцев). В Баку пояснили, что это «обеспечит законность и транспарентность движения по данной дороге», до этого азербайджанская сторона обвиняла Армению в провозе вооружений и личного состава вооруженных формирований в Карабах в нарушение договоренностей.
«Одностороннюю» установку КПП осудила Россия и Армения как нарушение положений трехстороннего соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе от ноября 2020 г. В Ереване призвали прекратить незаконную блокаду коридора и обеспечить вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности Лачинского коридора. Осудили шаг Баку и призвали вернуться к выполнению договоренностей также США и Франция — вместе с Россией они с 1992 г. являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.
Кроме того, с 12 декабря 2022 г. движение по Лачинскому коридору было фактически заблокировано бессрочной акцией азербайджанских активистов-экологов на участке дороги возле Шуши. По словам организаторов, цель митинга — препятствие эксплуатации Арменией природных ресурсов Карабаха. 22 февраля Международный суд ООН обязал Баку разрешить свободный проезд по этому маршруту, но азербайджанские власти проигнорировали это постановление.
В центре внимания министров иностранных дел в первую очередь стоит проблема заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, считает политолог Андрей Арешев. «Лачинский коридор, хотя и заявлен как повод, скорее всего, не центральный вопрос обсуждений — к установке КПП все шло уже давно и, вероятно, ранее по этой теме даже шли закулисные переговоры», — полагает эксперт. Арешев однако допустил, что стороны обсудили технические вопросы функционирования КПП на Лачинской дороге в новых условиях.
Проблема делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы — другой острый и второй по важности момент переговоров, добавил политолог. «Для Москвы мирный договор — это не просто бумага, важно, чтобы мирный процесс подкреплялся какими-то практическими шагами. Вашингтону же, в первую очередь, нужно заключение какого-то соглашения, что будет дальше, им не важно», — считает эксперт.
Он добавил, что США форсирует подписание мирного договора для ослабления влияния России и превращения Южного Кавказа в единый ориентированный на Запад регион. Побочная цель Вашингтона также сдерживание Ирана на его северных границах и создание максимально некомфортных условий для продвигаемых Москвой и Тегераном совместных транспортно-логистических проектов в регионе, заключил эксперт.