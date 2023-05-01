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22:05 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 19 мая сроки военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных им в Верховную раду.

Источник: AFP 2022

Соответствующие законопроекты Зеленский внес в Раду в понедельник.

«Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 (совпадает с мск) 20 мая 2023 года сроком на 90 суток», — говорится в дополнении к законопроекту на сайте украинского парламента.

Срок действия мобилизации предлагается продлить также на 90 суток.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в феврале было продлено до 19 мая 2023 года.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте кроме тех, где это запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

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