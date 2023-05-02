Байден планирует обсудить потолок госдолга с лидерами Конгресса 9 мая

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти и пригласил его на встречу в Белый дом 9 мая. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Белого дома.
«Сегодня днем президент Байден позвонил спикеру Маккарти, который сейчас возглавляет двухпартийную делегацию Конгресса в Израиле, чтобы пригласить его в Белый дом 9 мая на встречу с лидером [демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса] Хакимом Джеффрисом, лидером [демократического большинства в Сенате Конгресса] Чаком Шумером, лидером [республиканского меньшинства в Сенате Конгресса] Митчем Макконеллом, которым президент также позвонил сегодня», — говорится в документе.
По информации основателя издания Punchbowl News Джейка Шермана и журналиста газеты The Washington Post Тайлера Пейджера, телефонная беседа была посвящена проблеме потолка госдолга Соединенных Штатов. Именно этот вопрос будет обсуждаться на встрече лидеров Конгресса 9 мая.
Ранее министр финансов Джаннет Йеллен направила руководству Конгресса письмо, в котором предупредила, что власти могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня, что в итоге способно привести к дефолту.
О ситуации с госдолгом в США
В январе Йеллен уведомила Конгресс о том, что Минфин для избежания дефолта начал задействовать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга, установленного сейчас на уровне $31,4 трлн. Речь идет об отказе от нескольких категорий бюджетных расходов, которые можно перенести на более поздний срок. Министр призвала Конгресс «действовать без промедления» в том, что касается согласования повышения потолка госдолга США или приостановки его действия. По мнению главы Минфина, это необходимо, чтобы не подорвать доверие к США и их кредитоспособности.
Установленный законодательно потолок, который впервые был введен в действие Конгрессом в 1917 году, не позволяет Минфину США выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга или наступления определенной даты. Превышение лимита означает, что под угрозой оказываются возможности федерального правительства осуществлять многие обычные бюджетные выплаты, в том числе оплачивать различные социальные расходы. Более того, могут быть серьезно подорваны возможности государства выплачивать долги и проценты по уже взятым обязательствам.
Республиканская партия, которая сейчас контролирует Палату представителей Конгресса, традиционно скептически относится к поднятию лимита госдолга и выступает за сокращение государственных расходов.