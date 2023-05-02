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09:41 (мск), источник: РБК

Шольц заявил, что у Украины нет права атаковать территорию России

Украина не может наносить удары по территории России из западного оружия, таково правило, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что помощь Киеву не должна повлечь за собой эскалацию между НАТО и Москвой.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Западные страны внедрили правило, согласно которому Украина не может атаковать российскую территорию с помощью поставленного ими оружия, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает NTV.

В начале марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска не бьют по территории России, а в стране «увеличивается количество внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры». Кремль заявил, что не верит подобным утверждениям.

Шольц отметил, что Берлин решает вопросы поставок вооружений Киеву только по согласованию с союзниками.

По его мнению, помощь Украине необходима, однако в то же время не должна привести к эскалации и участию в конфликте НАТО.

Германия зимой решила поставить Украине современные тяжелые танки Leopard 2 и в апреле Киев получил 18 обещанных машин, сообщил Шольц. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что эти танки могут быть использованы в ходе контрнаступления ВСУ весной.

После согласия западных стран на поставки танков президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что теперь Киев мечтает получить авиацию. Однако на это Шольц заявил, что вопрос о поставках истребителей даже не возникает. Впрочем, ранее канцлер отказывал Украине и в предоставлении танков. Свою позицию он объяснял тем, что не хочет доводить ситуацию до конфликта между Россией и НАТО.

Москва осуждает поставки западного оружия Киеву. Как отмечал Кремль, предоставление такой помощи говорит о прямой вовлеченности Запада в конфликт.

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