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10:00 (мск), источник: © РИА Новости

В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Польша сначала хочет добиться репараций от Германии, а потом может перейти к России, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

Источник: © РИА Новости

«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с (президентом РФ Владимиром) Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», — сказал Пшидач в интервью газете Financial Times, отвечая на вопрос, почему Варшава не требует репараций от России.

Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.

В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

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